Bis letztes Jahr stand Manfred Lorenz als Kreisbrandrat des Landkreises Coburg an der Spitze von 97 Feuerwehren, zwei Werksfeuerwehren und 2900 Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich im Feuerwehrdienst engagieren. Nun wurde Manfred Lorenz das Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgehändigt. Die Auszeichnung nahm Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber im Tropenhaus in Tettau vor.

1974 trat Lorenz der Feuerwehr Rossach bei und übernahm mit der Initiative zur Wiedergründung einer Jugendgruppe gleich Verantwortung. Mit über 250 Terminen im Jahr war er nahezu rund um die Uhr im Einsatz für den guten Zusammenhalt der Feuerwehren, für Kontaktpflege und Bewusstseinsbildung für die Bedeutung der Hilfsorganisation. Die Kinder-und Jugendarbeit lag ihm dabei besonders am Herzen. Kernstück des Nachwuchskonzeptes ist der Feuerwehrdrache „Löschi“, der als Maskottchen, Held einer Kurzgeschichte, im Löschi-Lied oder bei „Löschis Olympiade“ schon die Jüngsten für die Feuerwehr begeistert. Und so stieg die Anzahl der Kinderfeuerwehren im Landkreis Coburg stetig von zwei im Jahr 2008 auf inzwischen 20. Selbst die Corona-Beschränkungen konnten Lorenz in seinem unermüdlichen Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit nicht bremsen. Mit dem Löschi-Mundschutz für 330 Kinder hat er in dieser schwierigen Zeit den Zusammenhalt gestärkt und die Kinder bei der Stange gehalten. 2009 erhielt Lorenz das Feuerwehrehrenzeichen Steckkreuz. Nun war es das Verdienstkreuz am Bande. „Herr Lorenz, Ihr Wirken ist vorbildlich“, sagte Glauber in seiner Laudatio und fügte hinzu: „Meinen herzlichen Glückwunsch!“ red