Der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis bietet demnächst wieder eine interessante Wanderung an: In Sulzdorf an der Lederhecke, einer Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Bad Königshofen im Grabfeld, beginnt am Samstag, 27. August, eine schöne und abwechslungsreiche Ganztageswanderung des Freundeskreises in den Haßbergen.

Wegen der Streckenlänge von 16 Kilometern ist die Rundwanderung als „mittelschwer“ eingestuft. Vom Wanderparkplatz des Pfarrdorfes führt Wanderführer Freimut Brückner die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entlang des Burgen- und Schlösserwanderweges überwiegend auf Wald- und Wiesenwegen. Es ist eine abwechslungsreiche Naturlandschaft, durch die gewandert wird.

Mit dem Bayernturm an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem Barockschloss Sternberg und dem gotischen Burg-Wasserschloss Brennhausen erwarten die Wanderer interessante und geschichtsträchtige Sehenswürdigkeiten. Die Wanderstrecke führt auch am Reuthsee vorbei. Dieser ist einer der wenigen Naturseen Unterfrankens.

Abgesehen vom Anstieg zum Bayernturm auf dem Büchelberg sind keine nennenswerten Steigungen zu bewältigen. Unterwegs gilt Verpflegung aus dem Rucksack. Man sollte sich also etwas zu essen und zu trinken mitnehmen. Zur Schlusseinkehr werden die Wanderer dann in der Brauerei-Gaststätte Hartleb in Maroldsweisach erwartet.

Um 9.30 Uhr geht es los

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deswegen sollten die Anmeldungen verbindlich sein. Diese nimmt Wanderführer Freimut Brückner unter der Telefonnummer 09568/3001186 entgegen. Treffpunkt zur Abfahrt und zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist an diesem 27. August um 9.30 Uhr am Neustadter Angerparkplatz in der Mühlenstraße. sey