Mit der Kinderfeuerwehr in Untersiemau soll man im Mai gestartet werden, wie die künftige verantwortliche Leiterin Lena Schwanert bei einem Infotag mitteilte. Rund zehn Kinder waren gekommen und inspizierten die Feuerwehrfahrzeuge und die Ausrüstung voller Eifer.

Die Kinderfeuerwehr, die für Kinder aus allen Ortsteilen der Gemeinde Untersiemau gedacht ist, wird unter dem Dach der Feuerwehr Weißenbrunn am Forst stehen, jedes Kind ist aber Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr. Einmal im Monat immer donnerstags soll von 17 bis 18 Uhr ein Treffen sein, immer an einem anderen Feuerwehrhaus. Dabei sollen Spiel und Feuerwehrwissen miteinander verbunden werden. Zur Deckung der Kosten wird ein Mitgliedsbeitrag von 12 Euro erhoben.

Volker Weber , Jana Sommerluksch (Feuerwehr Scherneck) und Melissa Welz (Feuerwehr Untersiemau ) werden als Betreuer mitwirken. „Wir suchen noch weitere Betreuer“, sagte Lena Schwanert beim ersten Termin.

Ein weiterer Infotag findet morgen, 24. März, von 17 bis 18 Uhr am Feuerwehrhaus in Weißenbrunn am Forst statt. mst