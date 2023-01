Auf die Feuerwehr Neundorf ist Verlass. Das wurde bei deren Hauptversammlung klar. Kommandant Johannes Distler gab einen kurzen Überblick über die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Bei der Feuerwehraktionswoche wurde in einem Szenario angenommen, dass es in Weidach brennt, und bei drei technischen Hilfeleistungen zeigten die Aktiven, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Im Ausbildungsbereich wurde bei zahlreichen besuchten Lehrgängen, von der Truppmannausbildung über Maschinisten - und Atemschutzgeräteträgerlehrgänge bis hin zum Lehrgang der Gerätewarte an der staatlichen Feuerwehrschule in Regensburg, das benötigte Fachwissen vertieft.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war nach Worten des Kommandanten , als das Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik in den Dienst gestellt wurde. Neben Erfreulichem musste die Wehr durch den plötzlichen Tod von Kommandant Gunther Beetz einen großen Verlust verschmerzen. Die Mannschaftsstärke bezifferte Johannes Distler auf 32 Einsatzkräfte, davon drei Frauen.

Zum Feuerwehrverein zählen sich insgesamt 93 Mitglieder. Fast 25 Jahre war Johannes Kempinski für die Jugendarbeit der Feuerwehr Neundorf verantwortlich. Jetzt legte er die Verantwortung für den Feuerwehrnachwuchs in die Hände von Mathis Menzl. mr