Er ist schon ein echter Hingucke, der neue „Feuerflitzer“ der Feuerwehr Meschenbach . In rund 180 Stunden haben die Aktiven das E-Lastenfahrrad zu einem Feuerwehrfahrrad umgebaut. Es kann von Meschbacher Familien ausgeliehen werden.

Das Fahrrad bietet Platz für zwei Kinder und zwei Erwachsene. Neben einem Blaulicht sind auch eine Kübelspritze und eine Winkerkelle angebracht, außerdem hat das Rad neben einem Erste-Hilfe-Set auch ein Warndreieck und einen Spaten sowie die entsprechenden Helme an Bord. Im Fahrrad ist ein Motor einer bekannten heimischen Firma verbaut.

Die Idee dazu hatte ZweiterKommandant Florian Eckardt, als er auf dem Weg zur Arbeit einen Beitrag über Lastenfahrräder hörte. „Ich habe im Internet nichts Vergleichbares gefunden“, stellt Eckardt fest und glaubt, dass es in ganz Oberfranken, vielleicht sogar in ganz Deutschland zurzeit das erste Feuerwehrfahrrad in dieser Art ist. „Für uns ist es ein guter Werbeträger. Wir hoffen auch, dass wir damit Kinder und ihre Eltern für die Feuerwehr begeistern können.“ Das ganze Projekt habe 6800 Euro gekostet, 80 Prozent habe die „Allianz B 303“ übernommen, teilte Bürgermeister Rolf Rosenbauer bei der langen Nacht der Feuerwehr mit. Zu diesem Anlass hatte sich die Feuerwehr Meschenbach noch mehr einfallen lassen, als den „Feuerflitzer“ zu präsentieren. So wurde das Feuerwehrhaus, das an der Durchgangsstraße in Richtung Untersiemau steht, farbig illuminiert. „Dass die Feuerwehr da ist, das wollten wir mit der Beleuchtung zeigen“, erklärte Kommandant Marcel Malicke. Außerdem fand ein Gewinnspiel für Kinder statt. mst