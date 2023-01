Ausbau Beim Dorferneuerungsverfahren Gleismuthhausen – Merlach soll derMühlweg in Gleismuthhausen ausgebaut werden. Die Anlieger haben bereits zugestimmt. Ein kleiner Abschnitt des Weges kann vom Amt für ländliche Entwicklung als Ortsstraße mit den üblichen Sätzen der Dorferneuerung gefördert werden. Der zweite (größere) Abschnitt ist als Hauptflurerschließungsweg mit 85 Prozent förderfähig.

Feuerwehr Zum neuen Ersten Kommandanten der FF Hattersdorf wurde Jürgen Köhler gewählt, zu seinem Stellvertreter Jannik Köhler.

Stadtmeisterehrung Am Sonntag fand im Sportheim des VfB Autenhausen die Stadtmeisterehrung statt. Sportler des Jahres wurde Jakob Tranziska, der als Fußballer seit Sommer 2022 in der Zweiten Liga Österreichs stürmt, beim FC Admira Wacker Mödling bei Wien. Zu den Mannschaften des Jahres wurden die erste und zweite Mannschaft des SV Heilgersdorf gekürt, denen der Aufstieg in die Kreisliga bzw. in die A-Klasse gelang.

Pflegemaßnahmen Ab dieser Woche werden Pflegemaßnahmen an Hecken und Gehölzen durchgeführt – abgestimmt mit der Unteren Naturschutzbehörde. bkn