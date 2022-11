Schauen, staunen, lauschen und auf den Spuren des Weihnachtsmannes wandeln – das können Familien mit Kindern , interessierte Besucher , Touristen und Sonneberger Bürger ab dem 25. November in der Innenstadt der Spielzeugstadt. Vom Bahnhofsplatz bis hinauf zum Spielzeugmuseum werden hinter Schaufenstern und im Freien die Geschichten des Weihnachtsmannes lebendig.

Momentan laufen die Aufbauarbeiten des Coburger Designforums Oberfranken e.V. für die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“ an insgesamt acht Stationen. Bis zum 31. Dezember wird eine Hörgeschichte in mehreren Kapiteln über den Weihnachtsmann, seine Helfer und rund um seine Werkstatt die Besucher durch die City von Sonneberg leiten.

Neben vielen anderen Aktionen rund um die Weihnachtszeit, alle nachzulesen auf sonneberg.de/weihnachten, ist dies ein besonderes Schmankerl. Es gibt etwas zu sehen und zu hören an diesen acht Stationen, einfach aufzurufen via QR-Code. Und das völlig unabhängig von Öffnungszeiten. Da kann man etwa dem Weihnachtsmann und seinen Helfern bei der Arbeit „zuhören“ und gleichzeitig ein visuelles Erlebnis auf sich wirken lassen. Haben Sie denn schon Näheres von der Werkstatt des Weihnachtsmannes gehört? Oder gar gewusst, dass dieser in Sonneberg einen eigenen Wunschzettelbriefkasten hat, direkt am City Center im Herzen der Spielzeugstadt? Dass es ein Weihnachtskino für die Wichtel gibt? Und dass man im Fenster des Deutschen Spielzeugmuseums Sonneberg sogar die Weihnachtsfeier sehen kann? Der Fantasie des Betrachters sind keine Grenzen gesetzt.

Leerstände werden genutzt

Genutzt werden dafür vornehmlich leer stehende Ladengeschäfte in der Innenstadt . Kinder können ihre Wunschzettel am Briefkasten des Weihnachtsmannes direkt einwerfen.

„In Coburg haben wir Erfahrung mit ähnlichen Projekten gesammelt. Teilweise wurden nach solchen Aktionen die Ladenlokale wieder angemietet, weil Interesse dafür geweckt werden konnte. Das ist also keine graue Theorie, sondern funktioniert wirklich. Wir hoffen natürlich auf ähnliche Effekte in der Sonneberger Innenstadt “, erläuterte Marion Knonsalla, Innenarchitektin und Projektmanagerin beim Coburger Designforum Oberfranken e.V.

An folgenden Stationen gibt es etwas zu entdecken:

Bernhardstraße 20 b: Werkstatt des Weihnachtsmannes

Bahnhofstraße 42: Weihnachtskino, Packstation

Bahnhofstraße 44-48 (City Center): Schlittenstation, Wunschzettelbriefkasten

Bahnhofsplatz am Rathaus: der schönste Weihnachtsbaum

Stadtpark Sonneberg : Wünsche-Bogen

Beethovenstraße: Deutsches Spielzeugmuseum Sonneberg : die Weihnachtsfeier

Die Idee und Realisierung dieser lebendigen und zeitgemäßen Inszenierung entstand in der Stadtverwaltung Sonneberg , die sich hierbei Unterstützung beim Coburger Designforum Oberfranken e.V. gesucht hat. Geschrieben wurden die Geschichten, die per QR-Code an den Schaufenstern abzuscannen oder direkt auf der Homepage der Stadt Sonneberg nachzuhören sind, von der Kinderbuchautorin Anna Madouche. red