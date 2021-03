Die Corona-Pandemie trifft Kreativschaffende besonders schonungslos, auch den Chor des Landestheaters Coburg. Doch die Mitglieder sind sich bewusst, dass viele zu kämpfen zu haben. So kamen sie auf die Idee, ihren Teil dazu beizutragen, das Übel so gering wie möglich zu halten. Den Sängerinnen und Sängern sei es ein Anliegen, Menschen in direkter Nähe zu unterstützen, teilt das Landestheater mit.

Die Entscheidung der 24 Chormitglieder des Landestheaters Coburg fiel schnell: Wir sammeln Spenden für den Circus Henry. Während der Corona-Pandemie hat der Zirkus eine vorübergehende Bleibe in Dörfles-Esbach gefunden.

Keine Einkünfte, aber Kosten

Dort sitzen Mensch und Tier seit einem Jahr ohne Einkünfte, allerdings mit hohen laufenden Kosten fest. Nicht selten sind die Zirkus-Mitarbeiter daher seitdem Sommer im Landkreis beim Spendensammeln zu beobachten gewesen.

Dem Hilferuf kam der Chor des Landestheaters nun nach. Insgesamt wurden 2000 Euro gesammelt und am vergangenen Freitag im Winterquartier in Dörfles-Esbach an den Zirkus übergeben. Anwesend waren - unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften - Claudia Schäfer, Martin Trepl und Christian Huber aus dem Chorvorstand des Landestheaters, Zirkusdirektor Georg Frank, dessen Sohn Werner Frank sowie Intendant Bernhard F. Loges.

Im Circus Henry leben rund 40 Tiere, darunter auch zwei Kamel-Jungtiere, die Mitte Februar das Licht der Welt erblickten. red