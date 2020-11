Oberbürgermeister Andreas Starke und weitere Bürgermeister aus ganz Deutschland haben an einer internationalen Videokonferenz mit Moshe Lion, dem Bürgermeister Jerusalems, teilgenommen. Starke in der Mitteilung aus dem Rathaus: "Der Erfahrungsaustausch ist wichtig, um die richtigen Entscheidungen in der Corona-Krise zu treffen."

Das Thema des digitalen Treffens war "Covid 19: Wie Bürgermeister in Deutschland und Israel die Krise meistern". Veranstalter war die "Jerusalem Foundation", und Schirmherrin des Gesprächs über Ländergrenzen hinweg war Charlotte Knoblach, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

OB Starke betonte: "Der Schutz der Bevölkerung steht bei uns an erster Stelle." Gleichwohl gelte es, die Wirtschaft anzukurbeln und die lokale Kultur zu unterstützen. Wie dies unter Corona-Bedingungen möglich sein kann, darüber tauschten sich die Teilnehmer aus. Weiterhin ging es um mögliche Auslöser für steigende Infektionszahlen vor Ort und die Situation an den Schulen. red