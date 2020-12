Adelheid Waschka

Dank Corona gestaltete sich auch in Gerach der Ablauf der Jahresschluss-Sitzung des Gemeinderates anders als gewohnt: Die Ehrungen für Bürger, die in diesem Jahr eine besondere Leistung vollbracht hatten, waren von Bürgermeister Sascha Günther (CSU) bereits einige Tage vorher im kleinen Kreis durchgeführt worden, wie er berichtete.

Zum einen war es Irene Senger, "die gute Seele der Kapelle am Damla", die sich tagein tagaus um das kleine Gotteshaus kümmert, unter anderem um den Blumenschmuck und die Reinigung. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde ihr von der Gemeinde ein besonderes Lob ausgesprochen.

Gefordert war heuer auch Hubert Götz, der Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Veit. "Durch seinen Eifer und seinen unermüdlichen Einsatz hat er es möglich gemacht, dass in Gerach nahezu jedes Wochenende ein Gottesdienst im Freien oder in der Laimbachtalhalle stattfinden konnte", lautete die Laudatio. Plätze wurden von ihm ausgemessen und Abstände berechnet, die Stühle aufgebaut, desinfiziert und anschließend wieder abgebaut, so dass er der Kirchengemeinde viel Zeit opferte.

Zum Dank erhielten beide Geehrte ein kleines Geschenk als Anerkennung.

Feuerwehr ist umgezogen

Am 5. Dezember durfte die aktive Mannschaft der Geracher Feuerwehr in ihr neues Heim umziehen. Im kommenden Jahr könnten Besichtigungen und die offizielle Einweihung nachgeholt werden.