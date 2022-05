Am Wartenfelser Friedhof vorbei gleich hinter der Linkskurve auf dem Rundwanderweg KU54 steht ein mächtiges hölzernes Wegekreuz. Ursprünglich stand es am Friedhof. "Der örtliche Frankenwaldverein hat es in den 1970er Jahren an eben diesen Standort versetzt, als am Gottesacker ein neues Kruzifix installiert worden war", erinnert sich Ludwig Melzer. Seither kümmert er sich um den Platz im Wäldchen neben dem Weg, zu dem an jedem Karfreitag um 19 Uhr eine kleine Prozession führt.

Eine Bank dazu hatte seinerzeit der Gastwirt Thomas (Toni) Schütz sen. gestiftet, die im Lauf der Zeit allerdings marode geworden war. Deshalb wandte sich Melzer nun an dessen Sohn Thomas, ob er die Familientradition nicht weiterführen und für eine neue Bank sorgen wolle. Gefragt, getan: Nun steht also eine neue Sitzgelegenheit neben dem Kruzifix, die die drei Generationen der Familie Schütz nun mit einer Brotzeit auch selbst eingeweiht hat. klk