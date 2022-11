Der Novizengarten ist ein Kleinod am Rande der Münnerstädter Innenstadt. Der kleine Park wird von vielen Besucherinnen und Besuchern geschätzt. Ein Helferkreis kümmert sich in Kooperation mit der Stadt um diese Idylle. Das soll auch 2023 fortgesetzt werden.

Gerade im Trockensommer 2022 bedeutete die Pflege für das Helferteam viel Arbeit. Vor allem wegen des Gießaufwandes kamen im Frühjahr und Sommer 281 Arbeitsstunden zusammen. Im Herbst waren es weitere 54 Stunden, die die Gruppe investierte, um die Anlage winterfest zu machen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass im kommenden Jahr wieder viele Blüten die Menschen erfreuen. Die Blumenkübel brachte der Hausmeister des Bestatterzentrums, Dominik Mauer, an einen frostsicheren Platz. Froh zeigt sich Sabine Scheuble vom Helferkreis darüber, dass sich die Gruppe jetzt wieder vergrößert hat, eine wichtige Voraussetzung, um dieses Engagement auch in Zukunft leisten zu können.

Der Altstadtverein unterstützte das Team mit der Anschaffung einer neuen Heckenschere und eines Zahlenschlosses, so Sabine Scheuble. Für die Jahresabschlussfeier übernahm der Verein auch die Brotzeit. Bevor es richtig frostig wird, muss Josef Wilz noch die Brunnen abstellen. Doch wirkliche Winterruhe kehrt auch dann nicht ein. In der kalten Jahreszeit steht das Schneiden von Sträuchern und Obstbäumen an.

Baumbestand wird kontrolliert

Mit diesen Arbeiten unterstützen die Helferinnen und Helfer den städtischen Bauhof, der den Garten am Morgen öffnet, die Wiesen gemäht und neue Sitzgruppen aufgestellt hat. Auch sorgte ein Gartenteam des Bautrupps dafür, dass die naturbelassene Zone des Parks von Verbuschung befreit wurde.

Im neuen Jahr steht eine Überprüfung des Baumbestandes an. Aber auch ansonsten habe man einiges vor, erklären die Freiwilligen. Bürgermeister Michael Kastl ist froh über die Kooperation mit den Ehrenamtlichen. Die Bürgerschaft soll bei der Pflege weiterhin einbezogen werden, ist sein Wunsch. Der Novizengarten ist Eigentum des Bestatterverbandes, wurde aber von der Stadt als öffentliche Parkanlage gepachtet. eik/red