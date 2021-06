Ein spektakulärer Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Samstagvormittag. Gegen 10.10 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus dem östlichen Landkreis mit einem Traktor von Heinersreuth in Richtung Trebgast. Auf Höhe Pinsenhof wollte er dorthin nach links abbiegen und verringerte deshalb seine Geschwindigkeit. Gleichzeitig kam von hinten ein 60-jähriger BMW-Fahrer aus dem südlichen Landkreis. Dieser übersah, vermutlich wegen der tief stehenden Sonne, den Blinker des Traktors und wollte diesen überholen. Dabei prallte der BMW in die linke Seite des Traktors, wodurch dieser in die Einfahrt nach Pinsenhof geschleudert wurde, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Traktorfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen stationär im Klinikum Kulmbach aufgenommen werden, der BMW-Fahrer konnte dieses nach einer Erstuntersuchung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Da aus beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn gereinigt und das Bankett teilweise ausgebaggert werden. Wegen der Reinigung der Straße und der Bergung des Traktors war die Kreisstraße bis etwa 15.30 Uhr gesperrt. Die Polizei wurde von den Feuerwehren Heinersreuth und Trebgast sowie der Straßenmeisterei Kulmbach unterstützt. pol