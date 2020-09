Bereits zwischen dem 25. und 26. August wurde in der Markusstraße an einem 1er BMW der rechte Außenspiegel beschädigt, so dass die Verkleidung an der A-Säule in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 340 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. Bei Unfall war

Alkohol im Spiel Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Memmelsdorfer Straße informiert. Beim Eintreffen der Beamten trafen diese eine 44-jährige Frau an, die erheblich nach Alkohol roch. Sie gab an, mit ihrem Fahrrad gegen einen weißen Pkw gestoßen und gestürzt zu sein. Bei einem Alkoholtest brachte es die Frau auf 2,56 Promille, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Fahrer des weißen Fahrzeuges bzw. weitere Zeugen wird gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. pol