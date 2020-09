Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Rosenbach und Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) ist es am Freitag um 10.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer kollidierte hierbei mit einem 81-jährigen Autofahrer.

Der Motorradfahrer trug keinerlei Schutzkleidung und auch keinen Helm, weshalb er beim Zusammenstoß schwerste Verletzungen erlitt. Er wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter, der die ermittelnden Beamten der Polizei Forchheim bei der Aufnahme unterstützte.

Am Motorrad, einer Harley-Davidson, entstand Totalschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Am Auto, einem Opel Mokka, beträgt der Schaden 15 000 Euro. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die Straße war bis 14.30 Uhr komplett gesperrt, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet. pol