Bewerbung zum Integrationspreis

Die Corona-Pandemie und der zu ihrer Eindämmung erfolgte Lockdown haben auch Auswirkungen auf die Integration, erschweren sie doch einen großen Teil der Kontakte von Menschen mit Migrationshintergrund und Einheimischen.

Vor diesem Hintergrund verleiht die Regierung von Mittelfranken in diesem Jahr zum 13. Mal den Mittelfränkischen Integrationspreis. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 5000 Euro wird aus den vom Bayerischen Landtag bewilligten Haushaltsmitteln durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration zur Verfügung gestellt.

Bewerbungen bis 30. Juni

Einzelpersonen, Kommunen, Organisationen, Gruppen, Vereine, kirchliche Träger oder Schulen, die durch bürgerschaftliches Engagement die Teilhabechancen von Menschen mit Migrationshintergrund besonders fördern, können sich selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden. Die Bewerbungsunterlagen können auf der Internetseite der Regierung von Mittelfranken unter www.regierung.mittelfranken.bayern.de unter der Rubrik "Aktuelle Themen" heruntergeladen werden.

Bewerbungen können bis Dienstag, 30. Juni, abgegeben werden an: Regierung von Mittelfranken - Sachgebiet 15, Marienstraße 21, 90402 Nürnberg; oder via E-Mail an poststelle.marienstrasse@reg-mfr.bayern.de. Telefonische Auskünfte zur Bewerbung nehmen telefonisch Herr Härlein unter 0911/2352180 und Herr Stephan unter 0911/2352188) entgegen. red