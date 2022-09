Wie die Staatsbad und Touristik GmbH mitteilt, finden von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. September, die Rhöner Wandertage in Bad Bocklet statt, heißt es in einer Pressemeldung der Marktgemeinde.

Neben zahlreichen Wanderstrecken wird auch in Sachen Gesundheit, Kultur und Kulinarik viel geboten, heißt es in der Pressemitteilung. Der Rhöner Wandertag erfreut sich generationenübergreifend seit mehr als zehn Jahren großer Beliebtheit in der Rhön und weit darüber hinaus.

Wechselnde Austragungsorte

Abwechselnd wird der Rhöner Wandertag seit 2010 in einem bayerischen, hessischen oder thüringischen Austragungsort durchgeführt.

Das Programm reicht von Ayurveda bis Waldbaden. Richtiges Kneippen zum Start in den Tag wird ebenso angeboten wie ein Atemspaziergang oder ein Koordinationswalk für Kinder und Erwachsene. Kulinarische Wanderungen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden führen nach Großenbrach zu den Streuobstwiesen oder zu einer Bierprobe nach Aschach.

Eine lange Wanderung für geübte Wanderer führt rund um den Kreuzberg. Am Sonntag, 25. September, steht der Familientag im Mittelpunkt.

Unter anderem findet eine Familien Kulturwanderung im Gemeindeteil Aschach statt, wo im Schulmuseum eine Unterrichtsstunde wie in früheren Zeiten besucht werden kann. Die Bad Bockleter Gastronomen sorgen zum einen für die notwendige Verpflegung und zum anderen für kulinarische Genüsse nach der Wanderung.

Neue Extratour des Hochrhöners

Einen besonderen Höhepunkt präsentiert das Staatsbad Bad Bocklet mit der Vorstellung einer neuen Extratour rund um Bad Bocklet. Die Extratouren des Premiumwanderweges "Der Hochrhöner" erfreuen sich unter Wanderfreunden großer Beliebtheit.

Anmeldungen für die zahlreichen Angebote und Wanderungen sind erforderlich unter Tel. 09708/707 030. Weitere Informationen unter Rhöner Wandertage - Bad Bocklet, auf Facebook und Instagram oder unter badbocklet.de sek