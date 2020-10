Seit zwei Wochen sind wohl noch mehr Beutelsdorfer zum Lachen aufgelegt, denn sowohl am Ortseingang aus Haundorf kommend als auch am Ortseingang aus Richtung Hammerbach empfangen nun zwei Geschwindigkeitsmesser die einfahrenden Auto- und Radfahrer.

"Wir haben zwar auf der Achse Herzogenaurach/Untermembach je eine Querungshilfe, die den ankommenden Verkehr etwas entschleunigen soll, auf der Achse Haundorf/Hammerbach sind die Durchfahrer allerdings dazu verführt, sich von den umgebenden Landstraßen bis zum Kreisverkehr - oft in immer noch zu hoher Geschwindigkeit - rollen zu lassen", meint Katharina Zollhöfer, Beutelsdorferin und Stadtratsmitglied der JU-Fraktion, in einer Mitteilung der CSU Herzogenaurach. Auch sei es wegen der Bushaltestelle für die Schulbusse direkt an der Beutelsdorfer Straße (Richtung Haundorf) zu den Stoßzeiten am Morgen für die direkt an der Straße wartenden Schulkinder besonders wichtig, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und achtsam sind.

Christian Polster, ebenfalls CSU-Stadtrat, kennt als Haundorfer die Probleme gut. In Haundorf hatte man gute Erfahrungen damit gemacht, und so kam der Wunsch nach so einer Lösung auch im Nachbardorf auf. Mit Hilfe der Stadtverwaltung konnten Polster und Zollhöfer nun für die Messstellen sorgen. "Denn durch die Geschwindigkeitsmessstellen können wir nun schon einmal mit kleinen Mitteln direkt positiv auf die Situation einwirken. Wie sich die Verkehrssituation in der Zukunft in den Ortsteilen verändert, werden wir aber weiterhin genau beobachten und auf den Prüfstand stellen", so die beiden. Dabei hoffe man - sowohl für die Autofahrer als auch für die Anwohner Beutelsdorfs -, dass den Fahrern häufiger der lachende Smiley entgegenleuchtet als der traurige!" . red