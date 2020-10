Familienfreundlich sein: Das möchte die Gemeinde von sich behaupten. Daher hat der Gemeinderat zwei Neuerungen zur Betreuung von Schulkindern beschlossen. Zum einen bietet die Gemeinde eine verkürzte Mittagsbetreuung bis 14 oder 14.30 Uhr an. Das wünschten manche Eltern. Zum anderen soll es eine kostenfreie Ferienbetreuung für die Grundschüler geben. In acht von 14 Ferienwochen will die Gemeinde den Kindern eine Betreuung bieten. 20 000 Euro sind im Haushalt 2021 dafür eingeplant. Die Neuerungen stießen bei den Räten auf breite Zustimmung. "Wir sollten das unbedingt machen. Die 20 000 Euro sollten uns das wert sein", sagte Christian Höfler (Bürgerblock). Uwe Beer (CSU) mahnte, auf die Wirtschaftlichkeit zu achten: "Da sind 25 Kinder, ab 24 braucht's einen vierten Betreuer. Muss ich dann dem einen Kind absagen, oder warten bis noch drei, vier dazukommen?" Christine Fell (UWH) erwiderte, bei weniger Kindern als der Betreuungsschlüssel vorschreibt, bekämen diese auch mehr Aufmerksamkeit. Beide Beschlüsse fielen einstimmig. emue