Das Haus Windsburg unter der Trägerschaft des Bezirks Unterfranken ist eine Eingliederungseinrichtung für Menschen mit chronischen Suchterkrankungen. Ein paar Stunden Auszeit vom Heimalltag ermöglichte ihnen ein Freizeitausflug zum Reiterhof.

Los ging es mit einer kleinen Führung auf dem Hofgelände, wobei Erwin Vorndran vom Reiterhof das Grundsätzliche einer Pensionspferdehaltung erklärte, aber auch die Räumlichkeiten wie Sattel-Futterkammer und das "Reiterstüble" den Bewohnern zeigte. Am interessantesten jedoch waren die vielen Pferdeköpfe, welche neugierig aus den Boxen herausschauten.

Zunächst war natürlich Streicheln angesagt. Manche trauten sich auch, eine Mohrrübe aus der Hand zu füttern. Wenn die Möhre dann in Sekundenschnelle im schmatzenden Pferdemaul verschwand, freute sich nicht nur der Vierbeiner, auch den Bewohnern zauberte es ein Lächeln ins Gesicht.

Danach erklärte Erwin Vorndran das Putzen und Hufe auskratzen am Pferd, wobei einige Bewohner beim Striegeln tüchtig mithalfen. Endlich ging es mit den braven Schulpferden in die Reithalle, wo dann die Mutigen auf dem Pferderücken ein paar Runden an der Longe geführt wurden. Mit einer kleinen Vorstellung zeigte Erwin Vorndran noch, wie wendig und schnell Westernpferde sein müssen.

Zum Abschluss gab es ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, wo sich unter anderem über das eine oder andere Kindheitserlebnis mit Pferden ausgetauscht wurde. red