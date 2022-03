Zum 108. Geburtstag von Elfriede Kittel, dem wohl ältesten Mitglied der Bayern-SPD, überbrachte MdL Michael Busch die besten Glückwünsche zum Ehrentag. Die Jubilarin erblickte am 13. März 1914 in Frankfurt am Main das Licht der Welt und zog mit ihren Eltern im Alter von drei Jahren nach Berlin. Elfriede Kittel besuchte im Berliner Bezirk Reinickendorf die Schule und verbrachte dort auch ihre Kinder- und Jugendzeit. Sie erlernte den Beruf der Näherin. Ihren Ehemann Walter heiratete sie 1937. Sie bekamen zwei Kinder, Monika und Peter. Durch Geschäftsfreunde ihres Ehemannes waren Beziehungen zum Coburger Land entstanden. Im Jahr 1943 zog die Familie nach Weidach.

Seit vielen Jahren wohnt die Jubilarin bei ihrer Tochter Monika und Schwiegersohn Joachim. Im Anwesen in Weidach hat die 108-Jährige eine eigene Wohnung, wo sie liebevoll umsorgt wird. des