Die Sängergruppe Bad Kissingen veranstaltet am Sonntag, 27. März, im Regentenbau ein Benefizkonzert für Frieden in der Ukraine. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr. Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Dirk Vogel. Der Eintritt ist frei. Der Spendenerlös kommt der lokalen und bundesweiten Ukraine-Hilfe zugute.

Abwechslungsreiches Programm

"Wir wollen den Menschen in der Ukraine schnell und unbürokratisch helfen", so Konzert-Initiator Guy Ramon, diplomierter Opernsänger und zugleich 1. Vorsitzender der Sängergruppe Bad Kissingen, dem lokalen Chorverbund im Landkreis mit 32 Chören und Ensembles mit rund 1100 Aktiven.

Seiner spontanen Einladung für eine gemeinnützige Spendengala sind Chöre, Musiker und Orchester der Stadt und aus der Ukraine gefolgt.

Neben den Chören des Gesangvereins 1883 Garitz, der Kissinger Sängervereinigung und des Landkreismännerchors, werden auch die beiden Orchester der Staatsbad Philharmonie Kissingen sowie das Kammerorchester Bad Kissingen auf der Bühne des Max-Littmanns stehen. Als Solist treten die ukrainische Mezzosopranistin Larissa Desch sowie Kammersänger Guy Ramon (Bass-Bariton) auf, der auch die Künstlerische Gesamtleitung und die Moderation übernimmt. Am Klavier begleitet Dora Kalikhman. Den Konzertabschluss bildet das gemeinsame Singen der Europa-Hymne aus Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie ("Freude schöner Götterfunken"). Aus Anlass der Benefizgala wird der Regentenbau am Vortag und am Konzerttag in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb angestrahlt.

Der Eintritt zu der rund 90-minutigen Benefizgala ist frei. An den Ein- und Ausgängen stehen jeweils Körbe für freiwillige Spenden bereit. Der Spendenerlös kommt ungeschmälert den hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine zugute, heißt es in der Pressemeldung.

Je 50 Prozent der Spenden erhalten die bundesweite Ukrainehilfe "Aktion Deutschland Hilft" sowie die lokale, private Hilfsorganisation "Ukraine-Hilfe 2022" unter der Leitung von Olena Albert. red