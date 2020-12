Dr. med. Monika Seiß war über 26 Jahre niedergelassene praktische Ärztin in Weißenbrunn. Nun geht sie in den wohlverdienten Ruhestand, was Patienten sowie die Gemeinde sehr bedauern. Bürgermeister Jörg Neubauer ließ es sich nicht nehmen, am letzten offiziellen Öffnungstag ihrer Allgemeinarztpraxis in Weißenbrunn ein herzliches Dankeschön auszusprechen.

Monika Seitz habe nicht nur in hausärztlicher Praxis in der Grundversorgung für ihre Patienten gewirkt, sondern auch für alternative Therapieangebote wie Naturheilkunde und Homöopathie hatte sie ihr Praxisangebot erweitert. Es sei zwar bedauerlich, wenn die Arztpraxis schließt, andererseits sei er aber als Bürgermeister mit der gesamten Bevölkerung sehr stolz, dass die Familie Seitz dem Bierdorf erhalten bleibt.

Wie Ehemann Elmar ausdrückte, sei man hier sesshaft geworden und habe den Frankenwald lieben gelernt, "deshalb bleiben wir in Weißenbrunn", sagte er.

Für die Patienten sprach Birgit Geßlein herzlichen Dank für die stets gute ärztliche Versorgung aus. Monika Seiß sei für die Patienten eine Ärztin mit Ganzheitstherapie für Körper, Geist und Seele und war beliebte Ärztin bei ihren Patienten gewesen. "Sie war für uns immer da, sie war eine großartige Ärztin, schade dass wir sie verlieren, aber ihren Ruhestand hat sie verdient." Zugleich dankte Geßlein auch der stets freundlichen Assistentin, Ina Nassel, die als gute Fee in der Praxis sowie rechte Hand der Ärztin assistierte und manchmal auch als Seelendoktor fungierte. Birgit Geßlein hatte eine Sammlung bei den Patienten veranlasst und überreichte im Namen der Patienten einen Lebensbaum mit guten Wünschen, von vielen Patienten selbst signiert.

Bürgermeister Jörg Neubauer dankte im Namen der Gemeinde Weißenbrunn für die über ein Vierteljahrhundert andauernde treue und stets gute ärztliche Versorgung und freute sich, dass die Familie weiter in Weißenbrunn wohnhaft bleibe. Er sei zudem um eine Nachfolge der Arztpraxis bemüht. eh