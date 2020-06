Bekannte Direktvermarkter aus der Region

Konfitüre Als Marktführer bei der im Faschingskrapfen unentbehrlichen Hiffenmark-Marmelade (Hagebutte) gilt die Firma Maintal im unterfränkischen Haßfurt. Der süße Brotaufstrich ist ein Klassiker aus Franken, den "die Maintal" auch im Werksverkauf anbietet.

Fruchtgummi Sie stehen im Supermarkt neben den Produkten der Konkurrenz, aber Franken sind nur sie: Die Fruchtgummis der Firma Trolli in Fürth haben Kult-Charakter, fast ein bisschen wie das fränkische Spielzeug Playmobil. Rund um den süßen Snack ist eine ganz eigene kleine Welt entstanden.

Pralinen Wer es noch süßer mag, greift zu raffinierten Kompositionen aus Nougat, Marzipan, Schokolade und anderen feinen Zutaten. Zu den bekanntesten Herstellern gehören in Franken die Confiserie Lauenstein in Ludwigstadt bei Kronach und die Confiserie Storath aus Stübig bei Scheßlitz. Auch diese beiden Unternehmen bieten Onlineshop und Werksverkauf an.

Meerrettich Zwar wird auch im berühmten Knoblauchsland rund um Nürnberg die scharfe Knolle zum überwiegenden Teil aus China importiert. Eine andere Schärfe ist aber ur-fränkisch geblieben: Meerrettich. Zur Brotzeit und als Zutat für das fränkische Hochzeitsessen (Rindfleisch mit Kren) ist der Rachenputzer unentbehrlich. Bekannte Hersteller sind Koch und Schamel in der fränkischen Kren-Metropole Baiersdorf. Liste Einen umfangreichen Überblick über Direktvermarkter in der Region gibt es auf infranken.de.