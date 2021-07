"Kein neuer Corona-Fall", meldet das Landratsamt am Freitag. Aktuell sind vier Personen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag ist eine Person genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 3,9. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 3648 Corona-Fälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 3540 Personen. 104 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 29 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (3), Hammelburg (0), Bad Brückenau (1).

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass grundsätzlich bei jedem Gespräch mit einem geringeren Abstand als 1,5 Metern ohne Mund-Nasen-Schutz ein großes Infektionsrisiko in Bezug auf Sars-CoV 2 besteht. Dadurch können auch Feste im Freien ein erhebliches Infektionsrisiko darstellen, warnt das Landratsamt. In den Impfzentren dürfen künftig Erstimpfungen auch ohne vorherige Registrierung und Termin durchgeführt werden. Geimpft werden alle Personen ab 16 Jahre, auch wenn sie außerhalb des Landkreises wohnen. Das Impfzentrum in Bad Kissingen ist geöffnet: Freitag, 12 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Impfzentrum Tattersall, Reithausplatz 2, 97688 Bad Kissingen red