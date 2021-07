Am Donnerstagnachmittag kam es in der Unteren Wendelinusstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Peugeot-Fahrerin wollte nach Polizeiangaben mit ihrem Fahrzeug ausparken und touchierte einen gegenüber der Ausfahrt ordnungswidrig abgestellten Seat, so dass ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Die Personalien zwischen den Unfallbeteiligten wurden durch die aufnehmenden Polizeibeamten durchgeführt. Die Unfallbeteiligten wurden jeweils verwarnt. pol