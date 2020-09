Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel Corsa und einem Fahrrad kam es am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr in der Willy-Lessing-Straße. Der 34-Jährige Corsa-Fahrer wollte in die Brückenstraße einbiegen und übersah dabei den 63-jährigen Fahrradfahrer. Der Radler wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ins Klinikum Bamberg gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 850 Euro. Auto fährt über Werkzeugtasche Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montag gegen 12.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein unbekanntes Fahrzeug mit Anhänger die Moosstraße stadtauswärts, um nach links in den Berliner Ring abzubiegen. Nach Beendigung des Abbiegevorgangs verlor der Unbekannte eine Tasche mit Werkzeug, welche vom Anhänger fiel. Eine Autofahrerin, die ebenfalls in den Berliner Ring abbog, konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr über die Tasche. An ihrem Kia wurde dadurch die Stoßstange verkratzt und die Abdeckung des Radlaufs war gebrochen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen melden sich unter Telefon 0951/9129-210. pol