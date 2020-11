Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass von Montag, 9. November, bis Freitag, 27. November, der Kreuzungsbereich Untere Burgbergstraße/Viktor-von-Scheffel-Straße/Brückleinsgraben wegen Bauarbeiten gesperrt wird. Die Umleitung erfolgt über die Konrad-Adenauer-Straße bzw. Theodor-Heuss-Straße. Die Stadtbusse fahren wie folgt. Stadtbuslinie 1201: Abfahrt Bahnhof um 6 Uhr und zu jeder vollen Stunde. Abfahrt Bahnhof 6 Uhr - Schreinerei Vogler 6.08 Uhr - Langheimer Straße 6.09 Uhr (Ausweichhaltestelle) - Weiterfahrt Richtung HOS - Autobahn - Abfahrt Mitte - Kaufland 6.14 Uhr - Klinikum 6.16 Uhr, Bahnhof an 6.29 Uhr. Die Ausweichhaltestelle für die Untere Burgbergstraße/Elisabethenstraße ist die Haltestelle Langheimer Straße. Bei den Abfahrten am Bahnhof um 11.20 Uhr und 13 Uhr kann diese Ausweichhaltestelle nicht angefahren werden. Die betreffenden Schüler müssen zu Fuß nach Hause gehen oder bei der Haltestelle Viktor-von-Scheffel-Straße aussteigen (Ankunft gegen 11.53 Uhr bzw.13.24 Uhr). Der Linienverlauf vom Bahnhof in Richtung Oberwallenstadt ist von den Änderungen nicht betroffen. red