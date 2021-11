Des einen Leid, des anderen Glück. Oder anders gesagt: Von der sanierungsbedingten Schließung des Schweinfurter Theaters profitieren die Kissinger. Denn die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie, die schon seit vielen Jahren im Winterhalbjahr drei Konzertgastspiele in Schweinfurt geben, haben diese nicht abgesagt, sondern in den Kissinger Regentenbau verlegt. Dort gastieren sie das erste Mal am Samstag, 27. November, 20 Uhr, unter der Leitung ihres Chefdirigenten Jakub Hruša .

Dem Komponisten des ersten Werkes sind die Kissinger schon vor vielen Jahren - und dann immer wieder - beim Kissinger Sommer begegnet: dem Moskauer (heute in Berlin lebenden) Rodion Shchedrin, der immer sehr gefeiert wurde - etwa für seine Carmen-Suite oder seine Zirkusmusik. Dieses Mal steht sein 4. Klavierkonzert von 1991 auf dem Programm, eine ebenso emotionale wie raffinierte Auftragskomposition der Firma Steinway.

Solistin ist die Belgrader Pianistin Anika Vavi c , und das ist kein Zufall. Sie hat das Werk zusammen mit Rodion Shchedrin für die europäische Erstaufführung 1993 in Villach erarbeitet. Der zweite Teil des Konzerts gilt einem der Monumente der romantischen Musik: der Sinfonie Nr. 9 von Anton Bruckner mit ihrem berühmten Adagio, das der Komponist selbst als "Abschied vom Leben" verstand. Für Besucher gilt die 2Gplus-Regelung. ta