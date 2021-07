Die Polizei musste am Samstag gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz in der Kloster-Banz-Straße ausrücken, weil ein Zweijähriger aus einem Fenster im 2. Stock geklettert war und rund vier Meter in die Tiefe fiel. Er wurde in die Kinderklinik eingeliefert und muss wohl mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Lebensgefahr besteht nicht.