An der Abzweigung Bürgerweg /Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring kam es am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und etwa 7500 Euro Sachschaden. Eine 61-Jährige befuhr mit ihrem Kia den Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring, bog nach links in den Bürgerweg ab und stieß hier mit einer entgegenkommenden Audi-Fahrerin zusammen. Die beiden Autofahrerinnen wurden leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der beiden Unfallbeteiligten hinsichtlich der Ampelschaltung werden etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol