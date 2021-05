Eine böse Überraschung erlebte eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in Hallstadt , als sie mit ihrem in der Seebachstraße abgestellten Ford Fiesta wegfahren wollte und einen Schaden an der Stoßstange feststellte. Offensichtlich war ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochnachmittag, 15 Uhr, gegen das geparkte blaue Fahrzeug gestoßen. Obwohl dabei ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.