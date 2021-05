Schaden von rund 1000 Euro richtete der Fahrer einer silberfarbenen MAN-Zugmaschine an, als er am Mittwoch gegen 13.30 Uhr gegen die Gartenmauer eines Anwesens in der Bachstraße stieß. Ohne seiner Unfallmeldepflicht nachzukommen, fuhr der Schadensverursacher davon. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizei , Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol