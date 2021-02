Controlling, Bilanzierung , Finanzbuchführung, Betriebliche Steuerpraxis, Lohn und Gehalt: Xpert Business (XB) ist das bundesweite System für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung der Volkshochschulen . Kombinationen aus 23 Kursmodulen ermöglichen unter anderem die Abschlüsse Geprüfte Fachkraft (XB), Finanzbuchhalter/in (XB) und Manager/in Betriebswirtschaft (XB). Start aller Online-Kurse ist am Dienstag, 2. März, um 18.30 Uhr. Es gibt eine Durchführungsgarantie, da Teilnehmer aus ganz Deutschland zu Online-Kursen zusammengefasst werden. Gelernt wird an insgesamt zwei Abenden in der Woche (Dienstag und Donnerstag, von 18.30 bis 20.30 Uhr) am eigenen PC. Die Prüfung findet in Bamberg statt. Sämtliche Kurse starten am Dienstag, 2. März. Eine Kursübersicht gibt es im Internet unter www.vhs-bamberg.de unter "Beruf/Online-Angebote" oder mit dem Stichwort "xpert" im Suchfeld. red