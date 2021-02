In der Nacht von Sonntag auf Montag waren in der Johannishofer Straße, im Oberhainer Weg sowie in der Schweinfurter Straße verdächtige Personen unterwegs. Dies konnten Anwohner mithilfe von Videoüberwachungskameras feststellen. Demnach handelte es sich mindestens um zwei Männer. Sie betraten die Grundstücke , liefen zu den dort geparkten Fahrzeugen und überprüften die Türen. In einem Fall setzte sich der Eindringling ins vermutlich offene Auto . Ohne etwas zu entwenden, zogen die Unbekannten wieder von dannen. Ähnliches ereignete sich in der Nacht zum Dienstag in der Ortsstraße Sandacker in Reichmannsdorf. Wer hat im fraglichen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Nachhinein verdächtig sein könnten? Entsprechende Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310. pol