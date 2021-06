Der Unfallverursacher , der am Montag zwischen 12 und 17.45 Uhr einen in der Tiefgarage in der Luitpoldstraße abgestellten orangefarbenen Peugeot angefahren hat, entfernte sich, ohne sich um den Schaden von 3000 Euro zu kümmern. Zwischen 15.30 und 18.30 Uhr wurde von einem in der Heinrich-Semlinger-Straße abgestellten schwarzen VW Polo der Spiegel der Beifahrerseite abgebrochen. Der hier entstandene Schaden beträgt 200 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt, Telefonnummer 0951/9129-210, entgegen.

Die Tiefgarage in der Starkenfeldstraße wurde zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag mit violetter Farbe besprüht. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, entgegen.

Ein in der Kloster-Langheim-Straße abgestelltes und an einem Zaun angekettetes Mountainbike wurde in der Zeit von Donnerstag, 20. Mai, und Montagmorgen von Unbekannten entwendet. Das blaue Fahrrad mit hellgrauer Schrift und schwarzen Strichen hat einen Wert von circa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, entgegen. pol