Die Bamberger SPD-Stadtratsfraktion fordert die Bayerische Staatsregierung dazu auf, die Erhebung der Grundsteuer C zu ermöglichen. "Die neue Grundsteuer könnte ein wichtiges Mittel sein, um Schwung in den Wohnungsbaumarkt zu bringen", so der baupolitische Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, Heinz Kuntke, in der Pressemitteilung. Mit der Grundsteuer C hatte der Bundestag den Ländern die rechtliche Möglichkeit dafür gegeben, dass zukünftig derjenige mehr Steuern zahlen müsse, der baureife Grundstücke brachliegen lasse, als derjenige, der baue. Angesichts der Wohnungsknappheit könne es nicht hingenommen werden, dass baureife Grundstücke aus Spekulationsgesichtspunkten brach liegen und dem Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung stehen, so Kuntke. Gemeinden sollen mit der Grundsteuer C für baureife Grundstücke einen höheren Hebesatz festsetzen können, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt. Die Grundsteuer schafft somit finanzielle Anreize, auf baureifen Grundstücken tatsächlich Wohnraum zu schaffen. Dies führt dazu, dass mehr innerörtliche Grundstücke bebaut werden und somit ein höheres Wohnungsangebot dem Markt zur Verfügung steht. Außerdem soll die Verwaltung dem Stadtrat mitteilen, wie viele baureife unbebaute Grundstücke es in Bamberg gibt. Stadtrat Peter Süss ergänzt, dass auch die kommunalen Spitzenverbände sich für die Einführung der Grundsteuer C ausgesprochen haben. red