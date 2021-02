Der Kulmbacher Simon Moritz soll im Bundeswahlkreis 240, der die Landkreise Kulmbach und Lichtenfels sowie Teile des Landkreises Bamberg umfasst, bei der Bundestagswahl für die SPD ins Rennen gehen. Darauf haben sich der Bundeswahlkreisvorstand und die angeschlossenen Kreisverbände geeinigt. Die offizielle Nominierung durch die Delegierten der Ortsvereine soll im Rahmen einer Online-Konferenz am 20. Februar erfolgen.

Mit Simon Moritz habe man einen Kandidaten, der trotz seines vergleichsweisen jungen Alters schon über beträchtliche politische Erfahrung verfüge, heißt es in dem Pressebericht der SPD . Bereits 2008 wurde Moritz in den Kulmbacher Stadtrat gewählt und führt seit 2014 auch die Kreistagsfraktion seiner Partei. Der 36-Jährige ist verheiratet und arbeitet als Selbstständiger in der Erwachsenenbildung und in der Digitalisierungsberatung für Unternehmen. Seine politischen Schwerpunkte sieht Moritz unter anderem in der Schaffung und dem Erhalt qualifizierter Arbeitsplätze in der Region, gerade auch im Kontext neuer Technologien.

Zum Bundestagswahlkreis 240 gehören die Landkreise Kulmbach und Lichtenfels sowie 19 Gemeinden des Kreises Bamberg. Aktuell wird dieser Wahlkreis durch Emmi Zeulner von der CSU in Berlin vertreten. red