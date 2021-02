In einem Antrag an den Kreistag fordert die SPD-Kreistagsfraktion die Bereitstellung eines Impfbusses im Landkreis. "Bislang gibt es mobile Impfteams in Seniorenzentren sowie das Impfzentrum Bamberg (...) Ziel muss es nunmehr sein, die Hürden für eine Corona-Impfung abzu-bauen. Der Impfstoff soll zu den Menschen kommen", heißt es in dem vom SPD-Fraktionsvorsitzenden , Jonas Merzbacher , gezeichneten Schreiben. Bis unter anderem in den Hausarztpraxen geimpft werde, habe die SPD-Kreistagsfraktion dafür Vorschläge geprüft.

"Neben einem Impfbus tragen mobile Impfteams, aufsuchende Impfungen oder die Zulassung von Zweigstellen vom Impfzentrum (z. B. in Rathäusern) zur Verbesserung bei", so Merzbacher. Fehlende Anbindung des ÖPNV und die Anfahrtszeit von teilweise weit über einer Stunde, dazu Aufenthaltszeit und Rückweg von wieder über einer Stunde, hält die SPD für unzumutbar, besonders für ältere Mitbürger. Durch die mobile Lösung eines Impfbusses könne ein zusätzliches Angebot bereitgestellt werden, dass nicht nur jetzt für ältere Mitmenschen von Vorteil wäre, sondern auch später, wenn die restliche Bevölkerung geimpft wird. Die Fraktion fordert die Fortführung der mobilen Impfteams und somit aufsuchenden Impfungen für die Bürger , für die aus zeitlichen bzw. körperlichen Gründen die Fahrt ins Impfzentrum nicht zumutbar ist. Zudem unterstütze man die Gründung einer Einzelfallkommission, die in bestimmten Fällen eine priorisierte Impfung nach transparenten Kriterien prüft. red