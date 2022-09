Der Markt Heiligenstadt bietet spannende Touren für Gäste und Einheimische an. Folgende Wanderungen können gebucht werden: „Greifenstein-Pavillon Wanderung “ am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Rathaus, Marktplatz 20. Als Wanderführer fungiert Helmut Krämer . „Durch’s Fahrental zur Eggerbach-Quelle“, am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus Kalteneggolsfeld, Kalteneggolsfeld 22. Als Wanderführerin wird Julia Dorsch dabei sein.

„Ein Spaziergang durch die herbstlichen Wälder rund um Heiligenstadt “ am Samstag, 29. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, Wanderführer hier wird Helmut Krämer sein. Treffpunkt ist am Marktplatz 20. „Zwei-Steine Wanderung “ am Samstag, 5. November, von 10 bis 13 Uhr. Die Wanderführung übernimmt erneut Julia Dorsch. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Heroldsmühle.

Anmelden nicht vergessen

Für alle Wanderungen wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Die Anmeldung ist bei der Touristinfo bis spätestens zwei Tage vorher unter Tel. 09198/929932 oder touristinfo@markt-heiligenstadt.de. möglich. Kurzfristige Anmeldungen sind auch direkt über Helmut Krämer unter 0151/28870163 möglich. red