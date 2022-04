Schwer verletzt wurde ein 27-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des Samstags. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn war zunächst ein Fiat-Fahrer mit seinem Kleintransporter an der Steigung „hängen“ geblieben. Ein weiterer Pkw-Fahrer musste wegen der Schneeglätte sein Fahrzeug ebenfalls vor Ort abstellen. Die Fahrzeugführer waren ausgestiegen, als beide Fahrzeuge ins Rutschen gerieten. In diesem Moment kam der 27jährige VW-Fahrer hinzu. Dieser wollte ebenfalls noch aussteigen, wobei er jedoch zwischen seinem Pkw und der Leitplanke eingeklemmt wurde. Er musste mit mehreren Frakturen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert.

Vorfahrtsfehler kommt teuer zu stehen

Eine 44-jährige Skoda-Fahrerin missachtete am Samstagnachmittag an der Staatsstraße 2260 die Vorfahrt einer 37-jährigen Chrysler-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden von circa 28.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Autofahrer übersieht Fußgängerin

Beim Rangieren auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Bamberger Straße kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall , bei dem eine 84-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein 64-jähriger Autofahrer hatte die Frau beim Ausfahren aus der Parklücke offensichtlich übersehen. Die Dame stürzte hierbei und musste sich zur weiteren Abklärung in ärztliche Behandlung begeben.

Auto kracht gegen umgestürzten Baum

Bei Trosdorf stürzte in der Nacht auf Samstag ein Baum unter der teils massiven Schneelast auf eine Fahrbahn. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dagegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Wegen Schneefall von Straße abgekommen

Wegen starken Schneefalls kam am Freitag gegen 23 Uhr auf der Strecke von Mönchsambach in Richtung Burgebrach ein 22-jähriger Fiat-Fahrer in einer Linkskurve von der Straße ab, wobei ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Gesamtsachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Wer hat die Glasscheibe eingeschlagen?

Einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Täter an einem Anwesen in der Austraße. Hier wurde am Donnerstagabend die Glasscheibe der Eingangstür eines Nebengebäudes eingeschlagen. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.

Alkoholisiert

mit Pkw unterwegs

Am Samstagabend geriet ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer in der Bamberger Straße in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Kontrolle Geruch nach alkoholischen Getränken fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat.

Mit Drogen am

Steuer erwischt

Am späten Samstagnachmittag wurde der Fahrer eines VW-Transporters in der Jägerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten beim Fahrzeugführer Drogenkonsum fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis), weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Den Fahrer erwarten ebenfalls ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat. pol