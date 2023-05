Ein wunderschöner Frühlingstag in Mürsbach . Überall Blumen , Sonne am Himmel. Und wie sollte es bei einem Feuerwehrjubiläum auch anders sein: viele rote Fahrzeuge und natürlich Feuerwehrfrauen und -männer. Über 150 waren gekommen, zumeist von Wehren aus der Nachbarschaft. Denn das 150. Jubiläum der Mürsbacher Wehr wurde klein gefeiert.

Gefeiert wurde mit einem Festzug von der Dreifaltigkeitskapelle bis zum Festzelt im Ortskern, direkt vor dem Feuerwehrhaus, wo auch ein Festgottesdienst stattfand.

Brände gelöscht wurden von den Einwohnerinnen und Einwohnern Mürsbach schon vor mehr als 150 Jahren. Damals musste jeder männliche Einwohner, der heiraten wollte, einen Löscheimer besitzen. 1852 wurde dann ein erstes Feuerwehrhäuschen errichtet − und im Jahr 1868 schließlich eine Feuerwehr gegründet.

1889 schaffte die Gemeinde die erste Handdruckspritze an, die auch heute noch in Mürsbach vorhanden und einsatzfähig ist, 1912 die erste mechanisch fahrbare Leiter.

Der technische Fortschritt machte vor Mürsbach nicht halt, 1943 wurde die erste Motordruckspritze erworben. 1975 wurde dann ein neues Feuerwehrhaus errichtet. Aufgrund der fehlenden sanitären Anlagen, ohne Schulungsraum und insgesamt sehr engen Verhältnissen wünschte sich die Wehr aber Veränderungen, so dass ab dem Jahr 2001 das Gebäude umgebaut wurde, Toiletten und ein Schulungsraum entstanden. Bereits seit 1993 gibt es auch einen Feuerwehrverein .

Im Jahr 2008 wurde vom Markt Rattelsdorf ein leistungsfähiges Fahrzeug beschafft, ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF). Weil es auch mit Atemschutz ausgerüstet ist, müssen die Mitglieder der Wehr seitdem intensiver geschult werden.

Über 50 aktive Feuerwehrler gibt es zurzeit in Mürsbach . Das größte Fest der Wehr fand 1998 zum 125-Jährigen statt. Fünf Tage lang wurde in einem 3000 Personen fassenden Zelt gefeiert, unter anderem mit einem Showabend mit den „Klostertalern“.

2023 nun ging es deutlich übersichtlicher zu. Landrat Johann Kalb und Bürgermeister Bruno Kellner, der hier seinen letzten Auftritt als Bürgermeister hatte, sprachen Grußworte, auch die Feuerwehrführung aus dem Landkreis war präsent.

Zuvor wurde von Pater Peter Kotwica und Diakon Klemens Nothaas der Festgottesdienst zelebriert. Letzterer sprach in seiner Predigt über das Thema „Vertrauen“: Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten als Mitglieder einer Feuerwehr, Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Wehr.

Die Blaskapelle Mürsbach umrahmte die Feierlichkeiten − und aufgrund des tollen Wetters fanden sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Mitfeiern im Ortskern ein. Johannes Michel