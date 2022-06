Besucher der Neuen Residenz am Domberg können ab sofort neue Highlights entdecken. Nach mehrjähriger Restaurierung kehren eine große Alabastervase in den Weißen Saal des Fürstbischöflichen Appartements sowie die Kamingerätschaften in das Chinesische Kabinett zurück. Die Bayerische Schlösserverwaltung freut sich in ihrem Pressebericht, dass damit das Fürstbischöfliche Appartement weiter aufgewertet werde. Die neuen Ausstellungstücke sind im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Führungen im Fürstbischöflichen Appartement der Neuen Residenz zu besichtigen.

Die über einen Meter hohe Prunkvase ist seit dem 19. Jahrhundert in Bamberg nachweisbar und wurde unter den Wittelsbacher Schlossherren in die Skulpturensammlung im Weißen Saal, dem wichtigsten Raumkunstwerk des frühen Klassizismus in Bamberg , integriert. Die um 1780 entstandene Vase dürfte allerdings bereits vorher Teil der fürstbischöflichen Sammlung gewesen sein.

Die mit Schmuckstäben und Masken reich dekorierte Vase zeigt zwei antikisierende Reliefdarstellungen: eine römische Opferszene mit Altar, Priester, Opferstier und Krieger sowie einen Triumphzug mit drei männlichen Figuren mit Togen und Lorbeerkranz begleitet von römischen Kriegern mit Feldzeichen.

Der lichtdurchlässige Alabaster wurde vom Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung aufwendig gereinigt und von Überzügen befreit. Dabei wurden auch alte Klebungen vorsichtig gelöst und an zeitgemäße Verfahren angepasst. Große Vasen wie das Bamberger Exemplar dienten im 18. Jahrhundert auch als Licht- oder Duftvasen. Mit neuem Beleuchtungssystem präsentiert sich die lichtdurchflutete Prunkvase in der musealen Inszenierung nun wieder in ihrer ursprünglichen Funktion.

Ebenfalls nach mehrjähriger Restaurierung zurück kehren die fürstbischöflichen Kamingerätschaften des Chinesischen Kabinetts. Neben dem Kamingitter, Schaufeln, Zange und Haken sind dies vor allem zwei prunkvolle klassizistische Kaminböcke aus vergoldeter Bronze.

Informationen rund um den Besuch der Residenz Bamberg sowie Hinweise zu den aktuellen Gesundheitsschutz- und Corona-Sicherheitsmaßnahmen sind unter www.schloesser.bayern.de zu finden. red