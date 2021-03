Unbekannte haben irgendwann in der Zeit zwischen Montag, 8. März, und Montag, 15. März, in der Luitpoldstraße ein Praxisschild mit schwarzer Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.

Fiesta hat jetzt

eine Delle

Am Montag gegen 12 Uhr stellte eine Autofahrerin ihren Ford Fiesta am Impfzentrum in der Forchheimer Straße ab. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass die Beifahrertüre eingedellt und der Lack zerkratzt war. pol