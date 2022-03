Marion Krüger-Hundrup

Auch davor schreckt die russische Armee in der Ukraine nicht zurück: „Die Krankenwagen , die ich in den letzten Jahren rüber gebracht habe, sind jetzt zerschossen oder verbrannt!“, sagt Pfarrer Bogdan Puszkar bitter. Dabei werden für die Kriegsopfer Rettungsfahrzeuge dringend gebraucht.

Der Pfarrer an der polnisch-ukrainischen Grenze hatte in den vergangenen Tagen gehofft, dass Bamberger Rettungsdienste Fahrzeuge zur Verfügung stellen können. Doch diese Hoffnung zerschlug sich, keiner der angefragten Rettungsdienste kann einen Wagen entbehren. So hat Pfarrer Puszkar mit Hilfe von Peter Pflaum, der in der Finanzkammer des Erzbischöflichen Ordinariates Bamberg arbeitet, einen auf Rettungsfahrzeuge spezialisierten Autohändler in Memmingen ausfindig gemacht. Und tatsächlich hat Gerhard Ritter, selbst Rettungsassistent, zwei gebrauchte Krankenwagen mit neuem TÜV und medizinischem Equipment im Angebot: einen Ford Transit Custom für 18 900 Euro und einen VW T5 für 19 900 Euro.

„Die Fahrzeuge sind sehr hart kalkuliert und es bleibt kaum ein Ertrag“, schreibt Ritter per E-Mail an Pfarrer Puszkar. „Die furchtbare Entwicklung mit dem bitterbösen Krieg hat dazu geführt, dass die Marktpreise explodiert sind.“ Da er kein Fahrzeug mehr auf dem Hof habe, müsse er kaufen, was der Markt anbiete, so der Autohändler weiter. Und: „Ich mag diese Kriegsgewinnler wirklich nicht, aber es bleibt mir keine andere Wahl, als diese Preise zu bezahlen.“

Falls Pfarrer Puszkar die Chance hat, dennoch diese Krankentransporter zu kaufen, würde Gerhard Ritter „kostenlos Krankenhausbetten, Rollstühle, Rollatoren, Krücken und 100 Infusionen mit Infusionsbestecken hineinstellen“.

So wagt es der ukrainische griechisch-katholische Pfarrer Bogdan Puszkar noch einmal, an die ihn überwältigende Hilfsbereitschaft der Bamberger zu apellieren. Er steht in engem Kontakt mit dem ukrainischen Verein „ Bamberg : UA e.V.“, der die Geldspenden entgegennimmt und unverzüglich einsetzt.

Konto: Bamberg : UA e.V., IBAN: DE05 7639 1000 0001 5183 13. Verwendungszweck: Rettungswagen für die Ukraine. Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.