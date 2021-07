Ein Rekordjahr im negativen Sinne dürfte das Honigernteergebnis eines viel zu kalten Frühjahrs sein. Dennoch findet am Sonntag, 18 Juli, im Erba-Park eine öffentliche Honigernte statt. Familien mit Kindern ab Grundschulalter dürfen kostenlos und ohne Anmeldung daran teilnehmen. Sie ziehen unter Anleitung eine Wabe aus dem Volk und werden mit einem kleinen Geschenk belohnt. Die Veranstaltung der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de findet am Lehrbienenstand am Bienenweg von 15 bis etwa 16 Uhr statt. Treffpunkt ist die Bienen-Info-Wabe, die bereits ab 14 Uhr geöffnet hat und bis 17 Uhr besucht werden kann. red