Sebastian Schanz

Sächsisch gilt als unsexy. Pfälzisch auch. Ein Glück , dass es diese Dialekte gibt, sonst käme Fränkisch am End noch in die nähere Auswahl für den größten sprachlichen Abdörner. Godd behüde!

Eine große Gefahr birgt jedoch der Versuch, sein Fränkisch zu verschleiern - des is nämlich gar ned so einfach. Mancher scheitert daran und kommt dodal durcheinander - spricht plötzlich weiche Ds hart und harte Ts weich aus, kratzige Ks sanft und gaumige Gs kantig. Und so weiter.

Die Verdreder tieser Krubbe verterpen sich damit schnell jede akatemische Aussdrahlung, gerate in der Tigidalen Weld. Ein echdes Mango ! Doch es gibt einen Drigg: Einfach weiterfrängeln!

Das kommt echt und ehrlich rüber und schafft Authentizität, um nicht zu sagen Audendizidäd!