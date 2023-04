Im gut gefüllten Schulungsraum fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgebrach statt. Dabei wurden Michael Giehl zum Ehrenmitglied ernannt. Als Erfolgsgeschichte wurde die Gründung der Kinderfeuerwehr bezeichnet.

Vorstand Florian Thienel gab bekannt, dass die Freiwillige Feuerwehr Burgebrach 203 Mitglieder stark ist. Für den verhinderten Kommandanten Matthias Titz berichtete stellvertretender Kommandant Tobias Riemer davon, dass die Wehr derzeit 64 aktive Kameraden in zwei Löschzügen und einer Jugendgruppe hat. Darüber hinaus wurde erfolgreich eine Kinderfeuerwehr gegründet. Stellv. Kommandant Riemer berichtete von 69 Einsätzen sowie einer großen Zahl an Ausbildungen und Übungen im Jahr 2022.

Jugendwart Michael Krebs zeigte sich zufrieden mit der Beteiligung der Jugendlichen an den verschiedenen Aktivitäten. Als Erfolgsgeschichte könne man den Werdegang der neu gegründeten Kinderfeuer betrachten, so Betreuer Andreas Mohr. Insgesamt 58 Kinder sind Mitglieder der Kinderfeuerwehr.

Nach einer ausführlichen Laudatio, in der viele Meilensteine des Wirkens von Michael Giehl in Erinnerung gerufen wurden, ernannte Vorstand Thienel im Namen der Feuerwhr Burgebrach Michael Giehl zum Ehrenmitglied. Weitere Mitglieder wurden geehrt. So wurden Andreas Mohr für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Gerhard Hahn und Anton Kowarschik für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Auf bereits 60 Jahre Mitgliedschaft kann Rudolf Zauzig zurückblicken.