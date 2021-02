Die analogen Funkmeldeempfänger der Feuerwehren sollen auf digitale Geräte umgestellt werden. Da die Geräte im Rahmen einer landesweiten Ausschreibung günstiger zu beschaffen sind, will sich die Gemeinde Pommersfelden dieser Ausschreibung anschließen.

Bei den Feuerwehren der Gemeinde seien derzeit insgesamt 69 analoge, mit Seriennummern ausgestattete Meldeempfänger vorhanden, gab Bürgermeister Gerd Dallner in der Sitzung bekannt. Sie sollen nach dem Sonderförderprogramm Digitalfunk BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) gegen digitale Geräte ausgetauscht werden. Die Ersatzbeschaffung vorhandener Geräte werde vom Freistaat mit 80 Prozent gefördert. Darüber hinaus bestehe jedoch die Möglichkeit, eine "optionale" Gerätemenge anzumelden. Diese Geräte könnten dann bei Bedarf abgerufen werden, eine Verpflichtung zum Kauf bestehe aber nicht. Anders als der Austausch der vorhandenen Meldeempfänger würden die "optionalen" Geräte nicht gefördert. In der Diskussion ging es darum, wie viele neue, über den Bestand hinausgehende Funkmeldeempfänger für jede Feuerwehr notwendig seien. Am Ende einigte man sich darauf, neben den 69 förderfähigen Meldeempfängern eine optionale Abnahmemenge von 55 Stück an das Landratsamt zu melden. see