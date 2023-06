Die Freiwillige Feuerwehr Tiefenellern hat an Christi Himmelfahrt während des traditionellen Grillfests des Obst- und Gartenbauvereins und der Freiwilligen Feuerwehr bei der Alten Schule die Kinderfeuerwehr „Löschfüchse Tiefenellern“ gegründet.

Beim offiziellen Festakt überreichten Kommandant Johannes Pfeufer und Vorsitzender Christian Kummer zudem Matthias Rosenzweig eine Urkunde. Wie aus einer Pressemitteilung der Wehr hervorgeht, war er in der Hauptversammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Im Anschluss standen die Kleinen im Mittelpunkt: Sowohl Bürgermeister Wolfgang Möhrlein als auch Kreisbrandinspektor (KBI) Stefan Düthorn und Kreisbrandmeister (KBM) Udo Winkler zeigten mit ihrer Anwesenheit, wie wichtig ihnen die Nachwuchsarbeit im Freiwilligen Feuerwehrwesen ist.

Fast alle Kinder sind dabei

Die Aktiven des kleinsten Ortsteils der Gemeinde Litzendorf sind stolz, dass sie mit 17 Gründungsmitgliedern fast alle Kinder der Dorfgemeinschaft im Alter von sechs bis zwölf Jahren – ob Feuerwehrhintergrund durch die Familie oder nicht – gewinnen konnten. Zukünftig werden vier Kameraden der aktiven Mannschaft mit Unterstützung der Kommandantschaft den Kindern in monatlich stattfindenden Übungen die Aufgaben der Feuerwehr spielerisch näherbringen. Ziel der Kinderfeuerwehr ist es, die Kinder an das Feuerwehrwesen heranzuführen und Kameradschaft zu lernen und zu pflegen. Nach einer Vorstellungsrunde der Kinder und dem Überreichen einer personalisierten Gründungsurkunde an sie ging der Nachmittag in das gemütliche Miteinander über. Hierbei kam der Feuerwehrnachwuchs bei zahlreichen Angeboten nicht zu kurz. red